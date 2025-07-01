В США задумались о частичном снятии пошлины на некоторые товары

Lenta.ru

В США задумались о частичном снятии импортных пошлины на некоторые товары. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Брук Роллинз, ее слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

В США задумались о частичном снятии пошлины на некоторые товары
© РИА Новости

По словам представителя властей, Вашингтон может снять пошлины на продукты, которые сложно вырастить на территории США. К таковым относятся какао-бобы и кофе, цены на которые в последнее время увеличились.

Президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Для ряда государств ставки составили 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Позднее американский лидер решил взять 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран, на этот период базовая пошлина составила 10 процентов.

На днях Трамп пообещал, что если Япония не сможет договориться с США, то Вашингтон оставит в силе 25-процентные пошлины на ее автомобили. Он возмутился, что Япония не желает покупать американские машины или много нефти и «много других вещей», чтобы сократить торговый дефицит.