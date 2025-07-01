В США задумались о частичном снятии пошлины на некоторые товары

В США задумались о частичном снятии импортных пошлины на некоторые товары. Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Брук Роллинз, ее слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

По словам представителя властей, Вашингтон может снять пошлины на продукты, которые сложно вырастить на территории США. К таковым относятся какао-бобы и кофе, цены на которые в последнее время увеличились.

Президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Для ряда государств ставки составили 30-55 процентов от таможенной стоимости товаров. Позднее американский лидер решил взять 90-дневную паузу в отношении товаров из 75 стран, на этот период базовая пошлина составила 10 процентов.

На днях Трамп пообещал, что если Япония не сможет договориться с США, то Вашингтон оставит в силе 25-процентные пошлины на ее автомобили. Он возмутился, что Япония не желает покупать американские машины или много нефти и «много других вещей», чтобы сократить торговый дефицит.