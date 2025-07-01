Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин на полях Петербургского международного экономического форума 2025 рассказал телеканалу «Царьград», что США рискуют дорого заплатить за протекционистскую политику американского лидера Дональда Трампа, ведь введение новых пошлин бьет не только по внешним торговым партнерам Вашингтона, но и по самим американцам, и таким образом США подставили сами себя сначала в отношениях с Россией, а теперь с Китаем.

Как заметил Катырин, если Трамп будет стоять на своем в отношении пошлин, то те страны, которые не смогу продавать или покупать в Штатах, начнут искать себе другие рынки, которые будут более лояльны. Собеседник телеканала обратил внимание на то, что это может серьезно изменить конфигурацию международной торговли.

По словам главы ТПП, в подобных мерах со стороны Белого дома нет экономической логики даже для самих США. Он указал, что это нанесет вред и американцам.

Названо возможное направление новых антироссийских санкций США

«Если вы продавали туда смартфоны, а вам выкатили пошлину, но спрос при этом никуда не делся, то значит, вы просто поднимете цену. Вместо 100 долларов будете продавать за 150, а если пошлина 100% - то за 200. В итоге платит американский потребитель», – объяснил Катырин.

Собеседник телеканала указал, что особенно уязвимым остается рынок редкоземельных металлов, где доминирует Китай, и с Пекином Вашингтон уже в поиске компромисса, ведь без «редкоземов» Америка жить попросту не может, будучи страной высоких технологий, где такие материалы применяются повсеместно, чем в КНР мгновенно воспользовались.

Глава ТПП выразил уверенность, что администрация Трампа уже осознала риски, учитывая, что для США вопрос получается невыгодный, и они могут остаться без критически важных поставок, поэтому сейчас начались попытки найти компромиссы – кто, в чем и насколько уступит. Катырин допускает, что американский лидер где-то будет стоять жестко, рассчитывая добиться своего, а где-то, где американцам будет невыгодно нивелировать торговлю, придется идти на уступки.

Собеседник телеканала добавил, что Трамп прежде всего является бизнесменом, и он все считает: выгодно – невыгодно, прибыль – убытки.