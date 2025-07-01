Канада начала экспортировать СПГ

Первый в Канаде СПГ-терминал начал экспортные отгрузки сжиженного природного газа, сообщил акционер проекта LNG Canada - компания Shell.

Первая партия СПГ отправилась с завода на западном побережье страны в Азию, говорится в сообщении на сайте проекта. Завод будет экспортировать СПГ с двух линий общей мощностью 14 млн т в год. Каждый участник проекта будет самостоятельно обеспечивать поставки своей доли СПГ и его продажу.

LNG Canada продолжает изучать возможность расширения второй фазы проекта, предполагающей строительство еще двух линий и увеличение общей мощности завода до 28 млн т в год.

LNG Canada - первый СПГ-проект в Канаде, расположенный в тихоокеанской провинции Британская Колумбия. Участниками проекта являются Shell (40%), Petronas (25%), PetroChina (15%), Mitsubishi (15%) и Korea Gas Corporation (KOGAS, 5%).