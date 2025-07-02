В США признали, что введенные против России санкции теряют эффективность

Эффект от американских санкций, введенных против России при бывшем президенте Джо Байдене, «начинает сходить на нет», президент США Дональд Трамп пока не ввел новых ограничений.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

«В общей сложности администрация Байдена ввела более 6200 санкционных ограничений в отношении лиц, компаний, судов и самолетов, связанных с Россией <…> Эффект этого давления уже начинает сходить на нет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что администрация Байдена в среднем вводила более 170 новых санкций в месяц в отношении организаций, связанных с Россией, в период с 2022 по 2024 год. При этом Трамп в 2025 году пока не ввел никаких новых ограничений в отношении России, добавляется в публикации.

Отсутствие эффективности санкционного давления на Россию, пишет NYT, подтверждается обзором торговых записей, онлайн-листингов и корпоративных документов, проведенный газетой. Выяснилось, что в Китае и Гонконге есть как минимум 130 компаний, которые готовы продавать компьютерные чипы в Россию. Эти компании, по данным NYT, не находятся под санкциями Запада.

Кроме того, если ограничения накладываются на одну компанию, ее место готовы занять «многие другие», подытоживает газета.

При этом 29 июня американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что президент США Дональд Трамп готов утвердить законопроект о новых санкциях против России.

Одним из основных пунктов документа является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, предусмотрены 500-процентные пошлины на импорт для стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое. На данный момент законопроект поддержали 82 сенатора.