Названа страна, с которой Россия начала расчеты в национальных валютах

В рамках сотрудничества в формате БРИКС Россия и Бразилия начали использовать национальные валюты в расчетах. На данный момент доля таких расчетов составляет от 5% до 10%, заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, передают «Известия».

В МИД РФ отметили, что российская сторона активно занимается переводом расчетов с партнерами в рублях. Внутри БРИКС Россия ведет 90% взаимных расчетов в национальных валютах, добавили там.

По данным СМИ, доля таких транзакций уже достигла 50% от общего объема торговли. По словам руководителя центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, главное достоинство торговли в национальных валютах заключается в том, что она позволяет точно определить начало и конец операции, а также гарантирует получение средств, даже если на ситуацию влияют действия недружественных государств.

До недавнего времени Бразилия не использовала национальные валюты во взаимной торговле с Россией, хотя в 2024 году объем торговли между странами вырос на 9,3% и достиг рекордных 12,4 миллиарда долларов. Россия входит в число десяти важнейших торговых партнеров Бразилии. На саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля, планируется обсудить вопрос отказа от использования доллара в расчётах между странами.