Длинные новогодние каникулы назвали вредными для российской экономики

Длинные новогодние каникулы являются проблемой для российских работодателей и национальной экономики в целом. Такое мнение высказала аналитик в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова. Ее слова приводит ТАСС.

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Длительные периоды отсутствия на рабочем месте сотрудников порождают ряд проблем для руководителей компаний, отметила она. Речь идет, в частности, об увеличении расходов на персонал, дополнительной нагрузке на Фонд оплаты труда (ФОТ), снижении производительности действующих сотрудников, задержку реализации проектов и запуска новых продуктов, пояснила Кожевникова.

В современных рыночных реалиях ряд ключевых отраслей функционируют в непрерывном режиме. Подобный распорядок предусмотрен в транспортной, энергетической, туристической, логистической сферах, а также в сегментах общественного питания и развлечений. В противном случае, подчеркнула она, компании столкнутся с ростом издержек, а их финансовые показатели ухудшатся. В итоге руководители фирм вынуждены идти на двойную оплату работы сотрудников в праздничные дни.

«Длинные новогодние каникулы — это точно проблема для большинства работодателей, значит, и для экономики», — резюмировала эксперт.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты (Минтруд) сообщили, что в 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней. Россияне будут отдыхать с 31 декабря по 11 января. Нерабочими днями в следующем году также окажутся 21-13 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая, 12-14 июня и 4 ноября. Глава министерства Антон Котяков объяснил выбранный распорядок необходимостью оптимально распределить время труда и отдыха, а также целесообразностью объединения праздничных и выходных дней.