Торговые связи РФ и Азербайджана: чего лишатся страны в случае обострения конфликта

Напряженная политическая обстановка между Россией и Азербайджаном, возникшая недавно, может привести к прекращению экономического сотрудничества между двумя государствами. И, как ожидается, больше всего от этого пострадает Баку, пишут «Ведомости».

Как отмечается, основные сферы сотрудничества между РФ и Азербайджанской Республикой в области экономики — энергетика и торговля сельскохозяйственной продукцией. В частности, Азербайджан приобретает у России более дешевую нефть для внутреннего потребления. В то же время, он экспортирует свою, более дорогую нефть, получая при этом значительную прибыль.

Помимо этого, Азербайджан поставляет в Россию фрукты и овощи, особенно много томатов. Если торговля прекратится, то аграрный сектор столкнется с трудностями. Ему придется искать новых клиентов и менять логистические схемы, говорится в материале.

Сообщается, что удельный вес Азербайджана в общем объеме товарооборота России невелик — менее одного процента. Поэтому возможный разрыв торговых отношений с Баку не станет для Москвы серьезной проблемой. Однако это может создать трудности для южных регионов России, которые привыкли использовать Азербайджан как удобный рынок сбыта, отмечают эксперты.

В публикации подчеркивается, что в течение последних пяти месяцев товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличивался. При этом основную часть экспорта из нашей страны составляют энергоносители, металлы и ювелирные изделия.