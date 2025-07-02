Торговое перемирие: как решение Трампа повлияет на экономику США и ЕС

В мировой экономике ожидается замедление, независимо от того, какое решение примет президент США Дональд Трамп: оставить тарифы для ЕС на прежнем уровне или повысить их до 20%, а в случае отсутствия результата — до 50%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Как отмечается, «передышка в 90 дней» заканчивается, и даже при сохранении базовой ставки в 10%, рост глобального ВВП может снизиться до 1,7%, вместо прогнозируемых 2,7%. Внутренние споры о бюджетной политике США добавляют напряженности.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении 185 государств. Базовая ставка составляет 10%, для Европейского союза — 20%, для Канады и Мексики — 25%. Однако спустя неделю сборы для большинства стран были отложены на три месяца для проведения переговоров. Переговоры с ЕС и другими партнерами проходили в условиях неопределенности. Европейский союз настаивает на предоставлении исключений для ключевых отраслей, включая снижение тарифов на автомобили и сталь.

Евгений Смирнов, представитель Государственного университета управления, считает, что пауза не принесла ожидаемых результатов. Торговые партнеры США сосредоточены на двусторонних соглашениях. Международный валютный фонд прогнозирует рост мирового ВВП на 3,2% в 2024 году, но торговые войны замедляют этот процесс. Если пошлины будут повышены, США столкнутся с проблемой избыточного предложения, а страны, на которые распространяются ограничения, — с проблемой снижения спроса, говорится в материале.

Также сообщается, что торговые конфликты оказывают воздействие на экономику России, вызывая замедление роста мирового ВВП и снижение стоимости нефти. Министерство финансов пересмотрело прогноз по дефициту бюджета в сторону увеличения, теперь ожидается, что он составит 3,8 трлн рублей.