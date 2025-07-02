Одна страна столкнулась с резким падением доходов от экспорта нефти

В апреле доходы Саудовской Аравии от продажи нефти за рубеж сократились до 16,5 миллиардов долларов, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Это рекордное снижение за последние четыре года. О причинах такой ситуации рассказывает РИА Новости.

Как отмечается, фактором снижения доходов является падение цен на энергоносители после того, как ОПЕК+ принял решение увеличить добычу, а США объявили о повышении тарифов. В результате цены на нефть скорректировались, но с января они упали на 9%.

Как сообщается, Россия и Иран предлагают топливо по сниженным ценам, что обостряет конкуренцию на рынке. По мнению экспертов, Саудовская Аравия может увеличить квоты на добычу нефти на следующем заседании ОПЕК+ 6 июля. Это может привести к переизбытку предложения и ценовой борьбе. Однако Эр-Рияд, скорее всего, не пойдет на такой шаг, учитывая зависимость от экспорта нефти (30% бюджета) и программу Vision 2030 по модернизации экономики.

Специалисты полагают, что в условиях текущих цен на нефть бюджет может недополучить 17–20% доходов, что создает риски для большинства проектов в рамках стратегии Vision 2030. Для поддержания стабильности экономики Саудовская Аравия может обратиться к использованию средств из суверенного фонда или увеличить объем заимствований.

Бюджет ориентируется на 80 долларов за баррель нефти. Если цена продолжит падать, в ОПЕК+ могут возникнуть разногласия, отмечают собеседники. Однако для поддержания стабильности на рынках и предотвращения кризиса, похожего на 2020 год, Эр-Рияд, Россия и США могут объединить усилия и стабилизировать ситуацию.