Минфин списал 15,6 млрд рублей долга по кредитам первым трем регионам

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Минфин РФ заключил соглашения с тремя первыми регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей.

Минфин списал трем регионам долги по кредитам
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Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 15,6 млрд рублей. Первыми такой возможностью воспользовались три региона: Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Адыгея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что списание осуществлено в объеме фактически направленных регионами средств в одобренные сферы, в том числе в 2024 году.

"Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам", - заключили в Минфине.