Набиуллина назвала условие быстрого снижения ключевой ставки

Банк России будет готов быстро снижать ключевую ставку в том случае, если данные о состоянии экономики покажут столь же быстрое торможение экономического роста и инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

"Суммарно все сигнализирует о замедлении роста деловой активности, но с очень высоких темпов, которые были в 2023-2024 годах. Если эти опасения, индикаторы, будут сигнализировать о более быстром замедлении экономики, естественно, тогда инфляция, мы видим, будет снижаться ниже цели. И это даст нам пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, чем мы прогнозировали", - сказала она.

В Центробанке уже видят, что замедление инфляции происходит быстрее ожиданий населения и самого ЦБ, однако пока темпы роста цен все же остаются выше целевого для Банка России уровня в 4%, добавила Набиуллина.

"Мы видим замедление инфляции быстрее наших ожиданий, но пока она выше цели в годовом выражении и в текущих темпах. Мы видим снижение напряжения на рынке труда, это тоже индикатор, но дефицит остается", - отметила она.