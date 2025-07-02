Армения запретила ввоз мороженого «Коровка из Кореновки»

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения ввел временный запрет на импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого», выпускающей продукцию под брендом «Коровка из Кореновки». Об этом говорится на сайте ведомства.

«Решением руководителя инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов со 2 июля временно запрещен импорт в Армению мороженого «Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури» (торговая марка «Коровка») производства российского ООО «Фабрика настоящего мороженого», — говорится в публикации.

Решение о запрете ввоза продукции в страну было принято в ходе оценки риска безопасности продукции. В одной из партий было зафиксировано превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки. Ограничения не распространяются на ранее ввезенную продукцию, однако партии, привезенные после 2 июля, решили утилизировать.

В апреле Турция резко сократила экспорт лимонов в Россию — до всего 5,6 тыс. тонн, что стало антирекордом для этого месяца со времен пандемии. Российский импорт лимонов просел почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а их стоимость сократилась на треть, до $3,6 млн.