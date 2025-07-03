Доходы стран ОПЕК от продажи нефти сократились

Доходы ОПЕК от экспорта нефти снизились с $746 млрд в 2022 г. до $605 млрд в 2023 г. и $550 млрд в 2024 г. Такие подсчеты в своей ежедневной сводке приводит Управление энергетической информации (EIA).

Речь идет о доходах от поставок нефти и газового конденсата на мировой рынок. Оценка EIA складывается из разницы между объемом добычи нефти и внутреннего спроса и учитывает фактическую стоимость сырья: последняя зависит от физико-химических свойств нефти (плотность, содержание серы) и международного положения страны-производителя. Так, сорта нефти со «средним» содержанием серы и «средней» плотностью (саудовский сорт Arab Light, эмиратский сорт Upper Zakum) оцениваются выше, чем «тяжелые» сорта нефти стран, находящихся под внешними ограничениями (венесуэльский сорт Merey 16, иранский сорт Iranian Heavy).

В 2024 г. почти треть доходов стран ОПЕК от экспорта нефти и газового конденсата приходилась на Саудовскую Аравию ($179 млрд). Еще 40% обеспечивали Ирак, ОАЭ и Кувейт ($223 млрд), которые входят в число ведущих стран ОПЕК+. Доля всех прочих стран-производителей — включая Иран и Венесуэлу — составляла менее 30%.

Согласно прогнозу EIA, по итогам 2025 г. доходы ОПЕК от экспорта нефти снизятся до $455 млрд — будет сказывать рост издержек в международной торговле, который приведет к торможению мировой экономики и снижению среднегодовых цен на нефть.