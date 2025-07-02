Президент США Дональд Трамп снял санкции с ряда российских активов. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Из санкционного списка исчезли принадлежащий бывшему президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову банк «Русский финансовый альянс», Темпбанк, иранский «Мир Бизнес Банк», РФК-Банк, «Промсырьемпорт», «Рособоронэкспорт», «Глобальные концепции групп», Global Vision Group, «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс» и другие.

Утром 2 июля стало известно, что Трамп приостановил санкции в отношении Илюмжинова.

Трамп снял санкции с экс-президента Калмыкии

1 июля министерство финансов США ввело персональные санкции против четырех граждан России.

Под ограничения попали IT-компания Aeza Group, ее британский филиал и две предполагаемые «дочки» в России, а также четверо руководителей: гендиректор Арсений Пензев (арестован в РФ за размещение BlackSprut), технический директор Владимир Гаст, финансовый куратор Юрий Бозоян (арестован) и временно исполняющий обязанности Игорь Князев.