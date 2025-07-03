Крепкий рубль сочли угрозой бюджету РФ

Сохранение сильного рубля спровоцирует рост дефицита бюджета России, считает первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Создает ли крепкий курс угрозу для финстабильности? Если рубль останется таким же крепким до конца года, то при прочих равных Минфин может недосчитаться еще примерно 1 трлн рублей доходов, а итоговый дефицит бюджета может приблизиться к 5 трлн рублей (Минфин прогнозирует дефицит федерального бюджета на уровне 3,8 трлн рублей при курсе 94,3 рубля за доллар США в среднем по году)", - написал Пьянов в колонке для "Ведомостей".

При этом он подчеркнул, что текущие значения обменного курса рубля, по мнению расширенного консенсуса, избыточно крепкие.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ, заявила, что слабый курс национальной валюты зачастую выступает признаком уязвимости экономики и недоверия граждан к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему нужно стремиться России, указала она.