Минфин готовит технические корректировки налогового законодательства

Министерство финансов готовит технические корректировки налогового законодательства для устранения административных сложностей, возникших у бизнеса после введения новых норм. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов в беседе с «Ведомостями».

Чиновник подчеркнул, что налоговые новации прошлого года в целом оправдали ожидания ведомства и функционируют согласно планам. Однако в процессе применения выявились отдельные административные нюансы, требующие уточнения формулировок для однозначного понимания норм участниками рынка.

Основные изменения коснутся порядка применения НДС предпринимателями на упрощенной системе налогообложения (УСН). С 2025 года компании на УСН становятся плательщиками НДС при превышении годового дохода в 60 млн руб. Ведомство отмечает наличие неточностей в отдельных формулировках, которые затрудняют применение налога на практике.

По словам представителей налогового сообщества, «предприниматели-уэсэнщики» сталкиваются с проблемами при корректировке НДС в случае зачета авансов, их возврата или изменения стоимости реализации. Партнер Б1 Вадим Ильин указывает на отсутствие четких указаний в Налоговом кодексе для плательщиков, применяющих льготные ставки 5% или 7%.

Особые сложности возникают при исполнении действующих контрактов, особенно с государственными заказчиками. Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук отмечает, что закон о госзакупках не предусматривает увеличения цены контракта из-за смены налогового статуса поставщика, что ставит бизнес в затруднительное положение.

Предварительные данные показывают ограниченное воздействие новых норм: 96% плательщиков УСН по-прежнему освобождены от НДС, и только 3,6% подпали под действие изменений. Поступления от НДС в федеральный бюджет за январь-апрель достигли 3 трлн руб., превысив прогнозные показатели на 1%.

Отдельный блок поправок затронет федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ). Министерство рассматривает перенос части параметров механизма из постановления правительства в Налоговый кодекс для обеспечения большей предсказуемости условий. По итогам первого квартала компании получили вычет на 2,6 млрд руб., что составляет 1,7% от выделенных 150 млрд руб. Но по мнению Минфина нельзя судить о его востребованности по итогам первого квартала. А результаты министерство оценит только по результатам года, чтобы у бизнеса было время на перенастройку.

Представители бизнес-сообщества активно поддерживают идею закрепления основных параметров ФИНВа в кодексе. Президент РСПП Александр Шохин и другие эксперты настаивают на уходе от регулирования постановлениями правительства к прямому закреплению в законе.