Потери Азербайджана от утраты российского рынка оценили

В случае потери доступа к российскому рынку азербайджанский бизнес может понести убытки в размере около 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков ранее в беседе с изданием Minval указал на приостановление переговоров между Москвой и Баку по нескольким крупным совместным экономическим проектам.

В прошлом году Азербайджан отправил на экспорт товаров на сумму 26,6 миллиарда долларов. Из этой суммы почти 1,2 миллиарда, что составляет 4,4%, были направлены в Россию. По сравнению с 2023 годом поставки в Россию сократились на 1,5%, а общий объем экспорта снизился на одну пятую.

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В 2024 году объем экспорта из России составил 433,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России. Из этой суммы на поставки в Азербайджан пришлось лишь 0,8%, или 3,6 миллиарда долларов. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

В 2024 году Россия заняла лидирующие позиции в экспорте Азербайджана, а Азербайджан стал крупнейшим поставщиком товаров в Россию. Это стало рекордным показателем с 2020 года.