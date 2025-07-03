В ЦБ оценили влияние роста тарифов ЖКХ на инфляцию

Повышение тарифов ЖКХ в июле существенно не повлияет на картину инфляции.

Об этом сообщил 3 июля зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

«Сам по себе этот факт [ежегодный рост тарифов ЖКХ] для ДКП не очень важен. Что для нас важно, это в какой мере регулярное ежегодное повышение тарифов ЖКХ помешает процессу снижения инфляционных ожиданий. Но сам факт того, что в июле прирост цен будет смещен вверх в части общего индекса цен в части роста тарифов, сам по себе для ДКП не очень важен», — приводит его слова ТАСС.

Заботкин добавил, что рост тарифов ЖКХ учтен в апрельском прогнозе по инфляции в 7-8%, который будет уточнен на июльском заседании.

Как писала «Парламентская газета», в России с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Повышается плата за воду, газ, электричество и вывоз мусора. Наибольший рост тарифов — на 21,1 процента — ожидается в Пермском крае (предельно допустимое отклонение — +4,2%), Архангельской области — 20 процентов (+4,8%) и Кузбассе — 19,8 процента (+2,1%). Меньше всего услуги ЖКХ подорожают в Амурской области — на 8,6 процента (+2,1%), Республике Алтай — 8,8 процента (+2,1%) и Ханты-Мансийском АО — 9 процентов (+2,1%).