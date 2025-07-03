«Черный август»: какие встряски переживали россияне

Август часто ассоциируется с катастрофами и кризисами. «Рамблер» привел несколько примеров из истории России, которые подтверждают, что в этот период обычно происходят негативные события.

Первый из таких примеров — августовский дефолт 1998 года. Тогда Россия объявила дефолт по краткосрочным облигациям. Это привело к кризису: рубль обесценился, упал уровень жизни, банковская система была парализована. Несмотря на негативные последствия, дефолт способствовал оздоровлению экономики. Второй пример — вторая чеченская война 1999 года. Она началась 7 августа. Боевые действия продолжались до 2009 года, погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей.

Следует упомянуть и о теракте на Манежной площади в Москве 1999 года. Он произошел в конце августа — 31-го числа. Тогда прогремел взрыв в торговом комплексе «Охотный ряд», в результате которого 40 человек получили ранения, одна женщина скончалась. Также в списке негативных событий — взрыв, произошедший 8 августа в подземном переходе под Пушкинской площадью в 2000 году. В тот день погибли 13 человек, 118 получили ранения. Теракт до сих пор не раскрыт.

Страшное событие произошло 12 августа того же года: атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула в Баренцевом море. В результате взрыва и пожара погибли все 118 членов экипажа. Через четыре года в августе террористы-смертницы взорвали два самолета: Ту-134А-3 и Ту-154Б-2. Это случилось 24-го числа. В результате происшествия погибли 89 человек. Еще через три года 13 августа в «Невском экспрессе» произошел теракт: поезд, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, сошел с рельсов. Пострадали 60 человек.

В 2008 году в ночь с 7 на 8 августа начался вооруженный конфликт между Грузией и Россией. Россия начала операцию по принуждению к миру. Через год 17 августа на Саяно-Шушенской ГЭС произошла авария, погибло 75 человек, оборудование станции было повреждено.

Также запоминающимся событием, произошедшим в августе, стало появление смога в Москве. В 2010 году жители столицы столкнулись с сильным загрязнением воздуха из-за лесных пожаров на торфяниках. На протяжении почти месяца люди буквально задыхались от смога. В этот период в столице резко возросло количество смертей — на 36%. Тогда же были закрыты посольства и лечебницы, отменены массовые мероприятия.