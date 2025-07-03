Согласно данным Росстата, с 24 по 30 июня цены выросли на 0,07% после 0,04% на протяжении двух предшествующих недель. Годовую инфляцию в ведомстве на конец июня оценили в 9,39% после 9,88% в конце мая.

В июле на фоне повышения тарифов ЖКХ риски разгона инфляции остаются высокими, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если последующие данные по недельным темпам инфляции продолжат указывать на ее ускорение, регулятор не будет спешить и снизит ключевую ставку на заседании 25 июля лишь на 100 базисных пунктов до 19%, полагает Чернов.

«Если же замедление инфляции продолжится с опережением прогноза ЦБ, то возможен и более агрессивный шаг, на 200–300 б. п. до 17–18%. Мы считаем, что в этом вопросе решающими станут именно показатели инфляции в июле», — отметил он.

При этом, по мнению аналитика, в июне в российской экономике было зафиксировано сразу несколько тревожных сигналов. Согласно оценке S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг снизился с 52,2 до 49,2 пункта, впервые с начала года опустившись ниже нейтрального уровня в 50. Это означает переход к сокращению деловой активности. Кроме того, темпы роста ВВП в мае замедлились до 1,2% в годовом выражении против 1,9% в апреле. Уровень безработицы в мае составил 2,2% — столь низкие показатели при замедлении экономической активности указывают на перегретый рынок труда и потенциальное давление на издержки компаний, уверен Владимир Чернов.

«На этом фоне все более актуальным становится вопрос смягчения денежно-кредитной политики. Комбинация замедляющейся инфляции, снижения инфляционных ожиданий и охлаждения экономической активности создает окно возможностей для более активного снижения ключевой ставки», — считает аналитик.

По мнению Чернова, снижение ставок будет способствовать восстановлению инвестиционного спроса, поддержке потребления и, как следствие, более устойчивому восстановлению ВВП во второй половине 2025 года.