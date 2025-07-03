Стоимость меди на бирже в Лондоне достигла трехмесячного максимума

Цена на один из самых востребованных в мире металлов - медь - на бирже в Лондоне достигла трехмесячного максимума, почти $10 тыс. за тонну, в связи с попытками трейдеров "обойти тарифы" президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По сведениям издания, участники торгов делают все возможное, чтобы "заполучить сокращающиеся запасы" после многомесячной поспешной переброски металла в США в преддверии возможных тарифов. Запасы меди в глобальной сети складов Лондонской биржи металлов (LME) упали до самого низкого уровня с 2023 года.

Острая конкуренция за поставки металла торговых домов, металлургических заводов привела к росту цен, что заставило LME изменить в прошлом месяце правила для трейдеров с крупными позициями, которые теперь обязаны выполнять требования по кредитованию.

"Безудержная переброска металла из самых различных регионов в США превратила рынок меди в один из самых накаленных", - констатирует аналитик Panmure Liberum Том Прайс.

Как сообщалось ранее, Трамп пригрозил установить тарифы до 25% на весь импорт меди в США. При этом разрыв в цене между покупкой меди в Нью-Йорке и Лондоне достигал исторического максимума - более $1,4 тыс. за тонну. Большая разница в стоимости металла побудила трейдеров и дилеров отправлять медь в США для получения большей прибыли. Такие шаги истощили запасы на других рынках, включая Китай, который является крупнейшим в мире потребителем сырья. По оценке торгующей медью компании Trafigura, цена металла может вырасти к концу года до $12 тыс. за тонну с текущих $10 тыс.