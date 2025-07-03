Мерц не сдержал обещания: налог на электроэнергию в Германии не снизят

В Германии налог на электроэнергию, который канцлер Фридрих Мерц обещал снизить, останется прежним. Об этом сообщает «Bild на русском».

Как отмечается, несмотря на то, что ранее правительство Германии анонсировало снижение налога на электроэнергию, на практике этого не произошло. В ходе встречи коалиции в Берлине стало ясно, что реальных изменений в этой сфере не предвидится, говорится в публикации.

Ранее Мерц заявлял, что правительство ищет способы облегчить жизнь граждан, на данный момент никаких конкретных мер не принято.

Согласно тексту итогового документа, «коалиционный комитет пришел к согласию, что дальнейшие шаги по снижению нагрузки, в том числе снижение налога на электроэнергию, возможны лишь при наличии финансового пространства».

Но, как сообщают источники в правительстве Германии, в данный момент финансовые ресурсы отсутствуют. В министерстве финансов это объясняют увеличением социальных затрат, в том числе выплат по социальному пособию.

В материале говорится, что после саммита и блок ХДС/ХСС, и СДПГ постарались представить свое решение как проявление «бюджетной дисциплины». Однако «Фридрих Мерц в любом случае оказался в неловком положении: он поддержал предложение министра финансов Ларса Клингбайля об облегчении налогообложения для примерно 600 тысяч предприятий, но проигнорировал собственные обещания по поводу обычных граждан», пишут авторы.