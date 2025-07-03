Минфин вернется к продаже юаней и золота из резервов

Минфин в ближайший месяц сменит направление валютных операций по бюджетному правилу, следует из сообщения ведомства. Теперь министерство будет продавать китайские юани и золото из резервов. Влияние июльских операций Минфина на курс рубля будет сдержанным, но из-за действия еще целого ряда факторов российская валюта позднее может ослабнуть.

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Минфин объявил, что с 7 июля по 6 августа объем продаж иностранной валюты и золота из резервов составит 18,77 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем продаж будет равен 0,82 млрд руб. До этого Минфин валюту и золото покупал: с 6 июня по 4 июля - на 1,5 млрд руб. каждый день.

Смена направления операций отражает реакцию Минфина на ухудшение текущей бюджетной конъюнктуры, в частности на снижение нефтегазовых доходов, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ведомство указало, что в июле бюджет недополучит 25,82 млрд руб. нефтегазовых поступлений. Основная причина - заметное снижение стоимости российской нефти Urals, которая в прошлом месяце опустилась до 59,84 долл. за баррель (падение на 14%), поясняет эксперт.

"В таких условиях продажа золотовалютных активов позволяет Минфину компенсировать краткосрочные потери и снизить нагрузку на дефицит бюджета без необходимости оперативного увеличения внутреннего долга", - считает Чернов.

По мнению аналитика, с учетом масштабов операций Минфина и текущей ситуации в экономике можно ожидать, что влияние решения на курс рубля будет сдержанным.

"Однако в сочетании с другими факторами - такими как вероятное снижение ключевой ставки Банком России в конце июля, слабая динамика экспорта и умеренный спрос на рублевую ликвидность - это может привести к ослаблению национальной валюты", - допускает Чернов.

По его мнению, речь пока что идет о сохранении нынешнего диапазона 78-80 руб. за долл. в июле, но далее не исключено и закрепление курса выше 80 руб., особенно если цены на нефть снова снизятся.