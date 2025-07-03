СМИ: Путин подписал важный указ в день разговора с Макроном

Президент России Владимир Путин подписал указ об иностранных инвесторах в день телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на Sohu.

Отмечается, что во время разговора Путин и Макрон достигли соглашения по поводу ситуации в Иране, а также договорились возобновить диалог по кризису на Украине. В тот же день Путин подписал указ, который предполагает создание нового инвестиционного механизма для предпринимателей из других государств. Эта инициатива вносит ряд исключений из контрмер, которые ранее были предприняты против стран Запада. Согласно информации издания, цель указа — создание пространства для инвесторов из «недружественных стран», которое позволит им вновь вести деятельность в России.

«Президентский указ предусматривает создание специального счета для иностранных инвесторов, который может быть использован для операций с ценными бумагами российских компаний, трансграничного перевода денежных средств и так далее. Это обеспечит дополнительную защиту прав и интересов иностранных инвесторов», — сообщает источник.

Ранее Макрон и Путин провели телефонные переговоры. Это стало их первым разговором за последние три года.