Поставки российских товаров в США достигли максимума с марта 2023 года

Товарооборот России и США продолжает расти после прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Бюро переписи населения (Census Bureau).

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По итогам мая экспорт российских товаров в США, в частности, достиг максимальной отметки с марта 2023 года и составил 539,6 миллиона долларов в денежном выражении. В месячном выражении показатель увеличился на 9,6 процента, или на 47,5 миллиона.

Поставки американской продукции на российский рынок также продемонстрировали положительную динамику. За отчетный период экспорт товаров из США в РФ вырос почти на 13 процентов в сравнении с апрельским показателем и достиг уровня в 51,4 миллиона долларов. Это стало самым высоким значением с октября 2024 года.

В конце президенства Джо Байдена товарооборот РФ и США находился на минимальном уровне. Экспорт российских товаров оценивался в 196 миллионов долларов, а поставки американской продукции — примерно в 35 миллионов. Тем не менее, несмотря на рост двусторонней торговли при Трампе, экономические связи двух стран продолжают оставаться незначительными. Именно по этой причине администрация Белого дома не стала вводить импортные пошлины в отношении российской продукции, подчеркнул ранее министр финансов США Скотт Бессент.