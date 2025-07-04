Рекордная жара в Японии привела к дефициту матчи

Аномально высокие температуры в 2024 году привели к снижению производства порошкового чая матча в Японии. Это вызвало нехватку продукта, спрос на который растет по всему миру, сообщило британское агентство Reuters.

По его информации, прошлым летом от жары пострадала префектура Киото, где выращивают около четверти чайных листьев сорта тенча в стране. Их высушивают и перемалывают для получения порошкового зеленого чая матча. Из-за экстремальной погоды засохли чайные кусты, что привело к снижению урожая в апреле и мае 2025 года. Как сообщил агентству один из местных фермеров, в этом году он собрал на 25% меньше листьев, чем в прошлом.

Согласно материалу, в 2024 году экспорт Японией зеленого чая увеличился на 25%, достигнув 36,4 млрд иен ($252 млн). Это произошло в основном благодаря растущему спросу на матчу и другие порошковые чаи. По данным Всемирной японской чайной ассоциации, цена на матчу на майском аукционе в Киото увеличилась на 170% по сравнению с прошлым годом и более чем в полтора раза превысила предыдущий рекорд 2016 года.

Агентство сообщает, что японские производители уже начали засеивать новые поля, чтобы увеличить производство матчи. Тем не менее, это не поможет решить проблему возникшего дефицита, так как первый урожай с этих плантаций можно будет собрать только через пять лет.

По данным Метеорологического управления Японии, 2024 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в стране, начавшуюся в 1898 году. Средняя температура выросла на 1,48 градуса Цельсия, также последовательно обновлялись рекорды температур для июня, июля и августа. "Летняя" погода продолжалась в 2024 году с июня по ноябрь, что сократило урожай многих культур и привело к росту цен на овощи.