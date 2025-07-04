В Германии заявили о принятии 18-го пакета антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) продлил действующие санкции в отношении России, а 18-й пакет ограничительных мер «также в принципе принят».

Такое заявление 4 июля сделал официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Были оговорки со стороны Словакии, которые во время переговоров в последние дни, по моим сведениям, были разрешены», – сообщил он, добавив, что от республики ожидают одобрения санкций в ближайшее время.

Ранее стало известно, что новый пакет санкций в отношении России со стороны Европейского союза может быть принят при председательстве Дании в Совете ЕС.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо подвергал сомнению эффективность новых ограничительных мер. По его словам, они, как и предыдущие, не принесут желаемого результата.