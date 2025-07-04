ЦБ повысил курс доллара на 5-7 июля

ЦБ установил официальные курсы валют на 5 июля. Рубль подешевел к американской и китайской валютам, но укрепился к евро.

Курс доллара вырос на 0,0523 рубля, составив 78,8354 рубля (78,7831 рубля на 4 июля).

Евро подешевел на 0,1174 рубля и составил 93,0103 рубля (предыдущее значение 93,1277 рубля).

Юань поднялся на 0,0095 рубля – до 10,9947 рубля (прежний курс – 10,9852 рубля).

После того как доллар и евро перестали свободно торговаться на бирже в России, Центробанк изменил способ расчета официального курса этих валют, напоминает аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Теперь регулятор собирает информацию о настоящих сделках между банками, где один банк продает, а другой покупает валюту. Это называется внебиржевой рынок. Чтобы курс был честным и не зависел от одной случайной сделки, ЦБ учитывает только те случаи, где участвуют минимум три разных банка. Если сделок с долларом или евро нет вообще, ЦБ считает курс через другие валюты — например через юань.