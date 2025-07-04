В России вырастет пошлина на один импортный товар

В 2025 году размер пошлины на импорт цветов из недружественных государств может измениться. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ее процитировало ТАСС.

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Она напомнила, что в прошлом году пошлину установили на отметке 20 процентов. По словам министра, возможно, что в 2025 году ее увеличат.

В конце февраля депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал Лут повысить таможенную пошлину на срезанные импортные цветы до трех евро за килограмм. Он считает, что за счет таких шагов для российских производителей можно будет снизить НДС до 10 процентов.

В декабре 2024 года правительство России решило, что пошлина на цветы из недружественных государств продолжит действовать до конца 2025 года. Прежде чем вырасти до 20 процентов, она составляла всего 5.

Весной 2025 года стало известно, что в России могут начать торговать цветами на бирже, взяв пример с Голландии.