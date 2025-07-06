За предыдущие полтора года обычное куриное яйцо превратилось в своеобразный символ растущей инфляции: продукт дорожал настолько аномально, что решать проблему пришлось аж на уровне президента. Вроде бы решили в этом году цены на яйца покатились вниз. Особенно стремительно продукт подешевел в июне. Но недолго музыка играла, и вот уже министр сельского хозяйства предупреждает о вероятном новом витке подорожания: закупочные цены не покрывают даже базовых расходов. Причина демпинга — перепроизводство, накопленные остатки и стремление избежать убытков. Как предупреждают эксперты, дешевое яйцо — временное явление. Уже к осени цены могут снова взлететь: торговые наценки, дорожающий комбикорм и убыточность производства сделают свое дело.

Зашла в ближайший магазин за десятком яиц — и растерялась: на нижней полке, среди полупустых коробок, аккуратно выложены яйца категории С2 по 38 рублей. Рядом С3 — и вовсе по 32. Стою, щупаю упаковку, ищу подвох. Год назад в это же время яйца были «золотыми»: за С1 просили сотню с лишним. Теперь вроде бы радоваться надо, но в голове крутится вопрос: а не слишком ли дешево?

С начала 2025 года цены на куриные яйца в России обрушились более чем на 20%. Некоторые категории — почти вдвое. По данным «Ценозавра», десяток яиц категории С3 подешевел с января на 50%, С2 — на 26,7%. Даже более привычная для горожан категория С1 — минус почти 15%. Это не инфляционное чудо и не аттракцион невиданной щедрости от производителей и торговцев, а реакция рынка на простой экономический факт: яиц стало слишком много.

«За первые пять месяцев 2025 года производство выросло на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но потребление — нет. В результате склады переполнены, спрос упал, производители начали сбрасывать цену, лишь бы не нести убытки на утилизации», — объясняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

По данным Минсельхоза, в мае оптовая цена на десяток яиц упала до 63,9 рубля — это на 25% меньше, чем в январе. Производители бьют тревогу: при таких ценах невозможно окупить даже корма и электричество, не говоря уж о содержании птицефабрик и о зарплатах.

«Сейчас рентабельность производства яиц стремится к нулю, а иногда и уходит в минус, — говорит Дмитрий Леонов, зампред «Руспродсоюза». — Весной цены на яйца падали потому, что ритейлеры заключили долгосрочные контракты по сниженным ценам. Теперь же производители вынуждены идти на жесткий демпинг, чтобы сбыть излишки».

Это подтверждает и министр сельского хозяйства Оксана Лут: «Закупочные цены сейчас не покрывают себестоимость производства. Если ситуация не изменится, осенью произойдет неизбежная коррекция».

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В начале июля стоимость десятка яиц вновь начала расти — в среднем на 3,2% по сравнению с июнем. Пока рост скромный, но тренд тревожный. По словам Лебединской, сразу несколько факторов начнут разгонять цену ближе к осени: во-первых, подорожал комбикорм — на 5,2% с начала года, а это базовая статья расходов для птицеводов. Во-вторых, высокие торговые наценки сетей — до 20% — не дают ценам «застыть» на месте.

«Каждая копейка на комбикорме автоматически отражается на яйце. И не только на яйце — дорожает вся птицепродукция, от мяса до костной муки. А это влияет даже на цену свинины и говядины, потому что муку используют как добавку в корма для молодняка», — подчеркивает Лебединская.

Кроме того, в осенний период традиционно снижается яйценоскость у кур из-за сокращения светового дня и изменения температур. Это тоже влияет на цену — уже не в пользу потребителя.

Если сравнивать с прошлым годом, когда вспышки птичьего гриппа ударили по куриному поголовью, ситуация в 2025-м выглядит благополучно. Поголовье несушек за два года выросло на 20 миллионов, эпидемий нет. Но этой медали есть и обратная сторона: больше кур — больше яиц — больше проблем со сбытом.

Интересно, что на фоне снижения цен в России, мировая ситуация остается противоположной: в США стоимость дюжины яиц за четыре года выросла на 238%. Причины те же — корма, топливо, рабочая сила. Но, в отличие от российского рынка, западный просто переложил затраты на покупателя.

Впрочем, и российские потребители с опаской вспоминают ноябрь 2023-го, когда яйца подорожали на 40% всего за месяц. Повторится ли это? Эксперты склонны к умеренному прогнозу: да, цены вырастут, но без прежней резкости.

«Уже сейчас наблюдается легкий подъем. К сентябрю — октябрю, скорее всего, десяток яиц вернется к отметке 90–110 рублей. Это будет зависеть и от урожая кормов, и от общего уровня инфляции», — считает доктор экономических наук Леонид Холод.

По мнению экспертов, реальной угрозы для резкого скачка нет — производство стабильно, логистика налажена, запасы значительные. Но надеяться на «десяток за 32» в ближайшее время тоже не стоит.

Пока лето — самое время воспользоваться ситуацией. Цены на яйца сейчас на минимуме, а сезонный урожай овощей частично компенсирует возможный рост других позиций в чеке. Однако стоит понимать: дешевое яйцо — временное, как отпуск. Уже в сентябре ценники могут «вылупиться» новыми цифрами. И если в июне яйцо стоило «по-божески», то осенью оно вполне может снова стать «золотым».