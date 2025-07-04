Китай готов закупать товары во Франции и инвестировать в ее экономику

Китай намерен наращивать импорт французских товаров и привлекать больше национальных инвестиций в экономику Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы готовы импортировать больше высококачественной французской продукции, оказывать поддержку инвестициям сильных китайских компаний во Францию", - сообщил он на состоявшейся в Париже совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Как уточнил Ван И, Пекин надеется, что Париж обеспечит китайскому бизнесу "справедливые, прозрачные и недискриминационные условия". Он отметил, что взаимное повышение пошлин и абстрагирование вопросов госбезопасности приведет к нарушению глобальных цепочек поставок, нанесет ущерб всеобщим интересам.