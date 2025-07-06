США возобновили у России закупки циркониевой руды

США впервые за полтора года закупили российский цирконий. Согласно данным американской статистической службы, в мае США приобрели у России циркониевой руды на сумму более 1 миллиона долларов. Это максимальный показатель в денежном исчислении с начала 2002 года.

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Америка и ранее экспортировала российский цирконий, но прекратила закупки к июню 2022 года. Разовые отгрузки последний раз фиксировались в январе 2024 года. Основные производители циркониевой руды — Австралия и ЮАР, на их долю совокупно приходится порядка 60-70% мирового производства. Металл применяется в разных сферах — от медицины до ядерной энергетики.

О том, почему американцам понадобился именно российский цирконий, и об объемах закупки рассуждает независимый промышленный эксперт Максим Худалов:

«Размер невелик, потому что суммарно Соединенные Штаты закупают порядка на 50-60 миллионов долларов циркониевых руд и концентратов в год. Здесь мы видим, что цифра приближается к 1 миллиону долларов. В принципе, если посмотреть на исторические поставки, которые Россия всегда осуществляла в США по этой продукции, то это примерно 30-40% того, что мы регулярно поставляли туда раньше. Вопрос заключается в другом — в том, что российское сырье сильно отличается по качеству от того, что американцы закупают у других поставщиков, и поэтому возврат к закупкам российской продукции — это символ того, что американцы понимают, что долгосрочно им все равно без российского сырья не обойтись. У нас уникальна ковдорская руда, бадделеит, которая является природным диоксидом циркония, с очень хорошими свойствами — очень высокая огнеупорность, очень хорошо она используется в производстве тех же самых огнеупорных элементов в производстве различных абразивных материалов и специальной огнеупорной керамики. Он, условно говоря, природный материал, который позволяет с наименьшим уровнем себестоимости производить подобную продукцию. В принципе, без российской продукции обойтись можно, но это получается несколько дороже, и самое главное, что качество циркониевых материалов, которые используются в тех же самых атомных реакторах, может вызывать вопросы. Здесь не надо понимать, что без российской продукции американцы не могут, конечно, они могут без нее, но это обходится дороже, и надежность элементов, произведенных без российского материала, она ниже, поэтому здесь такая экономика».

Ранее стало известно, что в мае США также после перерыва в полтора года возобновили импорт российской сои. Всего Америка закупила соевых бобов на почти 5 миллионов долларов, при этом Россия вошла в топ-5 поставщиков продукта в США.