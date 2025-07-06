Путин рассказал о смене экономического уклада в мире

Процесс смены мирового экономического уклада продолжается. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро, слова главы государства передает РИА Новости.

«Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты»‎, — сказал российский лидер.

Президент участвует в саммите по видеосвязи.

В конце июня помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. По его словам, это связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

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БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

С 1 января этого года Бразилия является председателем БРИКС. Летний саммит проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.