Российские ювелиры предрекают крах отрасли

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27 июня на саммите ЕАЭС в Минске были подписаны соглашения о создании зон свободной торговли с Эмиратами. После их ратификации и вступления в силу будут обнулены пошлины на 85% товарной номенклатуры, включая ювелирную продукцию из ОАЭ. Но это еще полбеды. Проблема в том, что Дубай — крупный международный хаб, и через него на наш рынок могут попасть изделия индийских и китайских ювелиров. Такие опасения есть, и они обоснованны: по словам участников рынка, в Эмиратах практически отсутствует контроль происхождения продукции.

При таком развитии событий отечественные производители не выдержат конкуренции. Об этом заявила Бизнес ФМ директор ассоциации «Клуб «Российская ювелирная торговля» Татьяна Будная:

«Если бы наложили запрет на ввоз ювелирных изделий беспошлинный из Арабских Эмиратов, это бы серьезно помогло. Нам действительно нужны технологии, нам нужны станки, нам нужны производственные мощности. Беспошлинный ввоз камней и технологии — они бы действительно помогли бы развитию ювелирной отрасли в России. А готовые ювелирные изделия — это серьезная, большая конкуренция, которую не выдержит наш рынок. Это будет последний гвоздь в крышку гроба ювелирной индустрии».

Сейчас импортная пошлина на драгоценности установлена в размере 10%, и это помогает выживать российским ювелирам. О том, как устроено это производство, рассказывает исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков:

Владимир Збойков исполнительный директор «Гильдии ювелиров России»

«Ювелиры работают не на продаже золота, а на продаже той добавленной стоимости, которую создают, используя дорогостоящие материалы, но это лишь процент добавленной стоимости. И рентабельность ювелирной деятельности где-то на уровне 10% примерно и находится. Если сегодня ввозная пошлина на ювелирные изделия в размере 10% защищает ювелирную отрасль и позволяет эти свои 10% прибыли все-таки получать, то при отсутствии ввозной пошлины рентабельность будет равна нулю».

Ювелирное производство в России сильно пострадало от санкций, поскольку оборудование и значительную часть обработанных драгоценных камней отечественные производители покупали за рубежом. Потом по ним ударило введение обязательной маркировки продукции и запрет упрощенной системы налогообложения в отрасли. Около трети малых ювелирных предприятий отмену УСН не пережили. Теперь ко всему этому добавляется обнуление пошлин на драгоценности из Эмиратов.

Выпуск изделий из драгоценных металлов и камней вряд ли можно назвать стратегической отраслью российской экономики. Но она достаточно крупная, и в ней занято довольно большое число россиян. И ей сегодня действительно требуется поддержка. Говорит гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров:

Михаил Бурмистров гендиректор «Infoline-аналитика»

«Всего в России в отрасли задействованы до 100 тысяч человек. Причем значимая часть из них, до 80%, — это фактически малый бизнес. Поэтому по большому счету поддержка отрасли нужна и перед ратификацией соглашения, особенно учитывая, что оно не синхронно действует в разные стороны. То есть пошлины на импорт из Объединенных Арабских Эмиратов обнуляются одномоментно, а пошлины на российский экспорт снижаются поэтапно, в течение семи лет, это, конечно, совершенно неравная в этом плане ситуация».

В начале июня Минфин сообщил, что работает над созданием механизмов защиты внутреннего ювелирного рынка. Их примут до ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Эмиратами.