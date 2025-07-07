США снова отсрочили повышение тарифов на импорт

США вновь отсрочили введение высоких пошлин на импорт из почти всех стран мира — теперь они вступят в силу с 1 августа 2025 года.

Об этом сообщил журналистам министр торговли Говард Лютник, передает Bloomberg.

«Тарифы вступают в силу 1 августа, но президент устанавливает ставки и заключает сделки прямо сейчас», — сказал Лютник в присутствие президента США Дональда Трампа.

В начале апреля Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на импорт из большинства стран мира. Спустя неделю он приостановил действие пошлин на 90 дней, до 9 июля, оставив для только базовую для всех ставку в 10%. За это время США должны были провести переговоры со странами-партнерами и заключить с ними торговые соглашения. Однако пока администрации Трампа удалось договориться только с Великобританией, Вьетнамом и Китаем, для которого пошлины останутся в сумме на уровне 55%. Переговоры с остальными странами пока не завершены и сталкиваются со многими проблемами.

В середине июня Трамп пообещал в течение следующих одной-двух недель направить письма торговым партнерам с указанием тарифных ставок и объяснением, «в чем заключается сделка».

«Я думаю, что к 9 июля мы закончим с большинством стран, либо письмом, либо соглашением», — сказал Трамп журналистам 7 июля. Часть писем администрация начнет рассылать сегодня, часть — во вторник, пообещал он. Таким образом, изначальный срок отправки не был выполнен.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявлял, что не рассматривает отсрочку по тарифам.

«Я не думаю о паузе. Я напишу письма множеству стран», — цитировал его ответ журналистам Bloomberg 2 июля.

Сегодня Трамп также пообещал установить дополнительный 10%-ный тариф на импорт из стран, которые присоединились к «анти-американской политике БРИКС».