Минэнерго оценило необходимость полного запрета экспорта бензина

Министерство энергетики России выступает против введения полного запрета (сейчас ограничение действует только для непроизводителей) на экспорт бензина, считая эту меру избыточной в текущих рыночных условиях.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Вопрос о введении полного запрета на экспорт топлив в настоящее время не рассматривается, поскольку ситуация остается управляемой. Однако данная мера может быть рассмотрена правительством Российской Федерации в случае соответствующей инициативы со стороны участников рынка. На текущий момент в таких действиях нет необходимости, так как наблюдаемые колебания цен носят сезонный характер", - отметили в министерстве.

По оценке Минэнерго, ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой.

"Министерство энергетики, Федеральная антимонопольная служба и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса. Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены", - добавили в Минэнерго.

Там также пояснили, что в летний период традиционно наблюдается рост спроса на топливо, что в условиях рыночной экономики отражается на динамике оптовых цен. Для дополнительной стабилизации нефтяные компании сократили объемы экспорта, перенаправив топливо на внутренний рынок для увеличения предложения на биржевых торгах в июле и августе, объяснили в Минэнерго.

"Кроме того, нефтяные компании придерживаются политики прозрачного ценообразования, подавая рыночные сигналы о справедливых уровнях цен в начале торговых сессий. Это способствует предотвращению необоснованного роста спроса и минимизирует риски ценовых спекуляций", - добавили в министерстве.

Там также пояснили, что текущие объемы предложения на бирже являются достаточными, а острых проблем с логистикой и поставками топлива не наблюдается. Маржинальность операторов автозаправочных станций остается в комфортной зоне, что свидетельствует о стабильности топливного рынка и эффективности мер государственного регулирования.

О запрете экспорта

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что правительство РФ в курсе идеи полного запрета экспорта бензина до октября, но пока не получало официальных обращений. Сейчас обсуждается только продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.

Ранее источники ТАСС сообщали, что участники биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России на последнем заседании подняли вопрос полного запрета экспорта бензина, в том числе со стороны его производителей.

Ограничение экспорта бензина для всех, кроме производителей, действует в России до конца лета. Минэнерго России ранее предлагало продлить на сентябрь и октябрь запрет на экспорт бензина, но для непроизводителей.