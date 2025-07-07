Санкции против России ударили по Лихтенштейну

В Лихтенштейне произошел кризис трастовых фондов в связи с введением санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Сообщается, что руководители крупных фондов одновременно стали уходить в отставку после попадания нескольких организаций в санкционный список США из-за предполагаемой связи с Россией.

«Речь идет о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал изданию юрист нескольких трастовых фондов.

Перед этим управление финансовых рынков Лихтенштейна (FMA) поручило фидуциарам оборвать отношения с российскими клиентами из-за рисков. По данным FT, около 350 организаций остаются в подвешенном состоянии, а еще 40 — на этапе ранней ликвидации. При этом по информации чиновников и юристов, в результате кризиса в общей сложности может пострадать 800 организаций.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз в ближайшие дни введет самые жесткие санкции против России за последние три года. Он отметил, что эти меры будут реализованы в сотрудничестве с США, где ожидается принятие масштабных санкций Сенатом в начале июля. Цель — подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с Киевом.