Китай резко нарастил запасы одного драгоценного металла

Lenta.ru

Запасы золота в Народном банке Китая увеличились на 70 тысяч тройских унций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Китай резко нарастил запасы золота
© globallookpress.com

По его данным, Китай активно закупался золотом восьмой месяц подряд, так как цены на этот металл дошли до рекордно высокого уровня. С момента начала этого цикла закупок, который стартовал в ноябре прошлого года, золотые резервы Китая выросли на 1,1 миллиона тройских унций, или на 34,2 тонны.

Отмечается, что в последние годы Народный банк Китая оказался одним из самых активных официальных покупателей золота, поскольку Пекин стремится диверсифицировать свои активы, избегая доллара.

Причинами роста мировых цен на золото в 2025 году агентство называет устойчивый спрос со стороны мировых центральных банков, которые устремились в активы-убежища на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за агрессивных экономических и торговых планов президента США Дональда Трампа. Кроме того, сказываются опасения по поводу бюджетного дефицита США и предполагаемого ослабления доллара.

По данным Гознака, россияне чаще всего предпочитают покупать слитки весом 50-100 граммов. На эту категорию приходится почти 25 процентов всех продаж золота. Cтограммовый слиток золота сегодня стоит около 850 тысяч рублей.