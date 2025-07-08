В разгар сезона закачки газа в европейские ПХГ, крупнейшее газохранилище ЕС, расположенное в Германии «Реден», почти не заполнено. Несмотря на вероятность роста цен в зимний период, власти Германии продолжают экономить на дорогостоящем газе.

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По данным GIE, европейские хранилища заполнены примерно на 60%, в то время как в Германии этот показатель составляет всего 52%. В текущем сезоне закачка идет более активно, поскольку трейдерам необходимо компенсировать прошлогодние запасы в десятки миллиардов кубометров.

Однако "Реден", который ранее принадлежал структурам "Газпрома", а сейчас управляется национализированной SEFE, заполнен лишь на 2,45%. К 5 июля в нем находилось всего 104 миллиона кубометров газа из возможных 4,3 миллиарда.

Статистика показывает, что к прошлой зиме хранилище было переполнено, но к апрелю запасы упали ниже 7%. Тем не менее, сезон закачки в "Редене" и других немецких ПХГ так и не начался – продолжался отбор газа. Одной из причин низких запасов называют недостаточный спрос. Незначительная разница между летними и зимними ценами на газ, не превышающая 30 долларов за тысячу кубометров, делает хранение невыгодным для трейдеров. SEFE также не наращивает закачку.

Газ остается дорогим, а немецкий бундестаг существенно смягчил требования к заполнению хранилищ: норма снижена с 90% к 1 ноября до 45%. Ранее действовал налог на хранение газа, доходы от которого помогали SEFE закупать топливо впрок, но он был отменен.

Федеральное сетевое агентство Германии, комментируя ситуацию телеканалу NDR, заявило об осознании рисков, но подчеркнуло, что приоритет отдается всем хранилищам страны, а не только "Редену". Также были отмечены СПГ-терминалы в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Мукране, способные оперативно обеспечить страну сжиженным газом в случае кризиса.

Пустое крупнейшее хранилище позволяет экономить, но сохраняется риск дефицита или переплаты. Немецкие СПГ-терминалы в основном забронированы иностранными компаниями, что усиливает опасения.

NDR подчеркивает, что при угрозе дефицита Германии придется покупать газ или СПГ по рыночным ценам. Себастьян Хайнерманн, управляющий директор Ines, выразил сомнения относительно снижения требований к хранению, отметив, что целевые показатели запасов не вводились без причины и подверг сомнению правильность решения правительства.