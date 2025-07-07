ЦБ понизил курс доллара на 8 июля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 8 июля 2025 года.

Курс доллара был снижен до 78,71 рубля, на 5 июля он составлял 78,83 рубля. Курс евро снизился до 92,41 рубля, с 93,01 рубля по состоянию на 5 июля. Курс юаня составил 10,98 рубля. На 5 июля он составлял 10,99 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Так, по итогам мая доллар США ослаб на 3,6%, обновив минимум с середины мая 2023 года.

По прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ в апреле, курс доллара на 2025 год может составить 95,2 рубля за доллар.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.