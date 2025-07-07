Лихтенштейн столкнулся с кризисом из-за санкций против РФ

Власти Лихтенштейна сформировали чрезвычайную оперативную группу в связи с кризисом трастовых фондов, оставшихся без управления из-за санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, за последние полгода Лихтенштейн столкнулся с волной отставок среди доверительных управляющих и членов советов директоров трастовых фондов, так как его система регулирования адаптировалась к пакетам санкций США против РФ. При этом кризис также может распространиться на весь финансовый сектор государства, включая крупные банки.

«Речь идет о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал один из юристов, работающих с трастовыми фондами.

Согласно оценкам FT, в статусе «плавающих зомби-трастов» может остаться до 800 организаций. Кроме того княжество рискует потерять свой статус финансового центра.

Отмечается, что большинство организаций, руководство которых решило массово уйти в отставку, — это активы проживающих на юге Франции или в Италии россиян, которых не затронули санкции. Таким образом «атакам» со стороны властей Лихтенштейна подверглись даже имеющие лишь отдаленную связь с РФ компании.