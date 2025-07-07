Индекс Мосбиржи рухнул почти на 2%, акции МТС — на 14%

Индекс Мосбиржи к завершению основных торгов 7 июля снизился на 1,62% и достиг отметки 2 756,14 пункта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Одновременно индекс РТС уменьшился на 1,48%.

Среди компаний, показавших наибольшее падение, оказались МТС, чьи акции подешевели на 13,75%. В числе аутсайдеров также оказались бумаги «Газпрома» (минус 2,89%), НЛМК (минус 2,82%), «Северстали» (минус 2,75%) и МКБ (минус 2,66%). Специалисты связывают динамику с фиксацией прибыли инвесторами и негативным внешним фоном на мировых рынках.

На фоне общего снижения котировок положительную динамику продемонстрировали акции группы компаний «Мать и дитя» (MDMG), выросшие на 0,63%, а также бумаги «Совкомфлота» (плюс 0,41%) и «ФосАгро» (плюс 0,4%). По данным биржи, спрос на эти активы сохранялся благодаря стабильным финансовым результатам компаний и новостям о заключении новых контрактов.

Ранее Московская биржа уже вносила изменения в состав своих индексов, исключив в июне акции «Мечела» и «Селигдара» из расчетной базы индексов Мосбиржи и РТС по рекомендации Индексного комитета. В январе бумаги «Мечела» также были выведены из ряда индикаторов, связанных с ответственностью и устойчивым развитием. Такие корректировки состава индексов могут влиять на динамику торгов и интерес инвесторов к отдельным компаниям.