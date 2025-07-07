США вводят пошлины в 25% на товары из Казахстана

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Трампа в соцсетях.

Пошлины вступят в силу с 1 августа. Письмо с соответствующим уведомлением уже было направлено в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как подчеркнул Трамп, если Казахстан решит ввести ответные пошлины, США еще сильнее увеличат тарифную ставку — на величину, соответствующую ответу Астаны.

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — написал Трамп.

Ранее в ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС.