РФ с начала года нарастила поставки удобрений Индии на 42%

Россия с начала года нарастила поставки удобрений Индии на 42%, перевыполнив первоначальный запрос индийской стороны в 1,5 раза, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

"Да, мы в 1,5 раза перевыполнили изначально обозначенный индийской стороной спрос и уже в декабре-феврале поставили в Индию 1,5 млн тонн сложных и комплексных удобрений. В целом, с начала года мы поставили индийским партнерам на 42% больше удобрений, чем в прошлом году", - сказал он в кулуарах саммита БРИКС.

Гурьев добавил, что РФ также за последние 3 года на 50% нарастила поставки удобрений в африканские страны - до 1,9 млн тонн в 2024 году.