В Европе захотели заключить торговую сделку с США за неделю

Евросоюз хочет заключить предварительную торговую сделку с США до конца недели, чтобы сохранить 10-процентную тарифную ставку после 1 августа. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

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По данным источников издания, ЕС хочет договориться об освобождении от 10-процентного налога на некоторые ключевые товары, в том числе на самолеты, запчасти для них, а также на вино и спиртные напитки.

Ранее США объявили, что введение универсальных тарифов, которое должно было состояться 9 июля, будет отложено как минимум до начала августа. Если Европа не заключит сделку с администрацией президента Дональда Трампа, тарифы почти на весь экспорт в США вырастут до 50 процентов.

По словам источников, ЕС добивается введения квот и исключений, чтобы эффективно снизить 25-процентную пошлину Вашингтона на автомобили и запчасти к ним, а также 50-процентную пошлину на сталь и алюминий. Сейчас стороны обсуждают компенсационный механизм, который позволит компаниям, производящим автомобили в США, экспортировать определенное количество продукции без уплаты пошли

США уже пригрозили ЕС новыми пошлинами в 17 процентов на экспорт сельскохозяйственной продукции. Позднее стало известно, что Трамп ввел пошлины еще против 14 стран, среди которых оказались Япония и Южная Корея.

В свою очередь ЕС готов ввести пошлины на американские товары на 116 миллиардов евро в год, если Соединенные Штаты не пойдут на взаимную сделку по минимизации взаимных тарифов. Чиновники разработали два блока пошлин — «минимальный» набор из экспорта сои, некоторых аграрных продуктов и мотоциклов. Эти пошлины ЕС грозится ввести, если США не захотят отказаться от 10-процентных тарифов на европейские сталь, алюминий и автомобили, которые действуют и по сей день.