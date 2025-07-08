Минпромторг объяснил резкое падение торговли России с Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев текущего года показал снижение на 8,2% до $88,796 млрд, согласно данным главного таможенного управления КНР.

Замглавы Минпромторга Алексей Груздев прокомментировал эту динамику, призвав к объективной оценке и отметив влияние внешних и внутренних факторов.

Груздев подчеркнул, что к снижению необходимо относиться "достаточно объективно и критично".

— На торговлю влияет не только желание двух стран и компаний налаживать поставки, укреплять сотрудничество, но и целый ряд объективных факторов — как внешних, так и внутренних, — пояснил он.

По словам замглавы ведомства, на двусторонний товарооборот оказывается "существенное давление", направленное на снижение конкурентных преимуществ и ограничение эффективной работы российских и китайских компаний на международном рынке.

Тем не менее Груздев выразил уверенность в долгосрочной перспективе роста товарооборота.

— В долгосрочной перспективе рост товарооборота будет, и динамика будет не столь, может быть, яркой, как в предыдущие годы, но она будет поступательной, а это будет свидетельствовать о том, что последовательно меняется качество нашей торговли, — заключил он.

Напомним, что по итогам всего 2023 года товарооборот между Россией и Китаем показал рост на 1,9%, достигнув рекордных $244,819 млрд. Текущее снижение в январе — мае 2024 года до $88,796 млрд является первым значительным сокращением после периода активного роста.