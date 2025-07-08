Азербайджан обвинил Россию в продуктовом кенселинге

Руководство Россельхознадзора искусственно создает предпосылки для остановки продовольственного импорта из Азербайджана. О признаках товарного кенселинга со стороны РФ заявил глава Ассоциации производителей и поставщиков фруктов и овощей республики Башир Гулиев. Его слова приводит местный портал Minval.

Каждый раз, когда у России портятся дипломатические или политические отношения с соседними странами, профильные ведомства РФ начинают «находить» в поставляемой из этих государств продукции «вредные вещества или добавки». Сейчас похожая ситуация наблюдается с азербайджанским экспортом фруктов и овощей, включая томаты, отметил Гулиев.

Все это напоминает «культуру отмены». Только, в отличие от западных стран, Россия переносит подобного рода практику не на людей, а на продукты питания. В случае с Азербайджаном, это в основном овощи и фрукты, пояснил Гулиев. Такая стратегия в конечном счете может привести к полноценной торговой войне, которая не выгодна ни Москве, ни Баку, резюмировал он.

Отношения двух стран начали стремительно портиться в начале июля из-за действий силовиков РФ при задержании уроженцев республики в Екатеринбурге. По подозрению в участии в серии заказных убийств в регионе в начале 2000-х представители правоохранительных органов доставили в местное отделение полиции более 50 человек. Жизни двоих задержанных не удалось спасти. Один из них умер от сердечной недостаточности, причины смерти другого еще устанавливаются.

После этого инцидента депутат парламента республики (Милли Меджлис) Расим Мусабеков объявил о приостановке экономического диалога Азербайджана с Россией. Под угрозой срыва оказались в том числе крупные двусторонние бизнес-проекты. Потенциальный экономический ущерб от разрыва отношений эксперты оценили в сотни миллионов долларов. При этом потери Азербайджана при таком раскладе окажутся более серьезными, чем урон РФ. В Россию из республики поставляются в основном овощи и фрукты (хурма, томаты и т.д.), а Баку закупает у Москвы нефть Urals, отправляя на экспорт свой более дорогой сорт сырья Azeri Light. Подобная схема позволяет стране зарабатывать большие деньги на ценовой разнице, ее же приостановка может привести к ощутимым потерям бюджета.