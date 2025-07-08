Госдума приняла закон о расширении субучастия в синдицированном кредитовании
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о расширении механизма субучастия в синдицированном кредитовании. Это позволит нарастить финансирование инвестиционных проектов. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, вносит поправки в законы "О внесении изменений в федеральный закон "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в федеральный закон "О рынке ценных бумаг".
Документ регулирует субучастие - отношения, связанные с заключением соглашения о финансировании участия в кредите. Этот механизм позволяет нарастить объемы кредитования, необходимые в том числе для реализации новых инвестиционных проектов и поддержки российской экономики в сложившихся условиях, когда хозяйствующим субъектам стало сложнее привлекать банковское финансирование.
Основные положения
Документом предполагается распространить действие закона о синдицированном кредите на соглашение об участии в риске наряду с соглашением о финансировании участия в кредите по модели фондируемого участия.
Кроме того, принятым законом предусмотрено расширение перечня обстоятельств, при которых в случае фондируемого субучастия права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику, а в случае нефондируемого субучастия у внешнего участника появляется право на расторжение договора субучастия.
К таким случаям предлагается относить отзыв лицензии у участника синдиката кредиторов - кредитной организации, применение любой меры по предупреждению банкротства, принятие решения о ликвидации такого кредитора; расширение перечня лиц, которые могут выступать в роли кредиторов по синдицированным кредитам (займам), путем включения в такой перечень специальных финансовых организаций, правовой режим которых является востребованным на рынке синдицированного кредитования.
Изменения в закон о синдицированном кредите позволят более широко использовать соглашение о финансировании участия в кредите и таким образом привлечь дополнительное финансирование, в том числе для целей трансформации экономики, говорится в пояснительной записке.
Поправки ко второму чтению
Ко второму чтению документ дополнен положениями, регулирующими переход прав и обязанностей участника синдиката кредиторов к внешнему участнику, а также уточнены условия и порядок такого перехода. Кроме того, закон закрепляет механизм прекращения обязательств перед внешним участником в случае, если требования к должнику были погашены не за счет исполнения обязательств. Отдельное внимание уделено возможности заключения межкредиторских соглашений между внешними участниками, что повысит прозрачность и согласованность их действий.
Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), принятие этого закона - важный шаг в развитии финансового рынка и инвестиционного климата в России.
"Совершенствование механизма субучастия в синдицированном кредитовании позволит привлекать больше средств в крупные проекты, снижая риски для кредиторов и повышая доступность финансирования для бизнеса. Это особенно значимо для реализации стратегических инициатив в промышленности, инфраструктуре и других ключевых отраслях. Упрощение процедур и четкое регулирование отношений между участниками синдиката и внешними кредиторами создаст дополнительные гарантии для инвесторов. В конечном счете, это отразится на экономике в целом: новые проекты - это новые рабочие места, рост производства и, как следствие, повышение благосостояния граждан", - отметил он.