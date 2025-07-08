Трамп: США продолжат сообщать партнерам о новых импортных пошлинах

Соединённые Штаты продолжат отправлять письма своим торговым партнёрам с информацией о новых импортных пошлинах. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Согласно письмам, отправленным в различные страны вчера, в дополнение к письмам, которые будут отправлены сегодня, завтра и в течение ближайшего времени, пошлины начнут платиться с 1 августа», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что для торговых партнёров США, которые будут получат письма, нет никаких отсрочек.

Ранее стало известно, что американские власти вводят дополнительные торговые пошлины против 14 стран.

Также Трамп анонсировал 10%-ные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС.