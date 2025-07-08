Индекс РТС перешел к росту после публикации ЦБ курса доллара

Долларовый индекс РТС на Московской бирже перешел к росту после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 9 июля до 78,17 рублей, евро - до 91,97 рубля, а курс юаня был понижен на 12 копеек, до 10,8597 рубля.

По данным на 17:41 мск, индекс РТС снижался на 0,24%, до 1 100,27 пункта, индекс Мосбиржи - также снижался на 0,24% и находился на уровне 2 749,39 пункта.

К 17:42 мск индекс РТС перешел к росту и составлял 1 108,44 пункта (+0,5%), а индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 749,29 пункта (-0,25%). По данным на 18:05 мск индекс РТС ускорил рост и находился на уровне 1 110,75 (+0,71%), индекс Мосбиржи терял 0,08% и составлял 2 747,83 пункта.